Канчельскис высказался о нежелании Дзюбы пожимать руку Семаку после матча «Локо» — «Зенит»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал нежелание нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы пожимать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

«Не пожать руку Семаку — личное желание Дзюбы. Насколько я знаю, то футболист может и не жать руку тренеру. Если только не хорошие отношения — в этом случае, видимо, не самые хорошие. Но не понимаю, зачем это выносить и говорить об этом. Наверное, у Дзюбы и Семака проблемы, но это их решение. Не могу судить, прав ли Артём. Время рассудит. Не нам решать, правильно это или нет. Не вижу ничего страшного.

Если бы Моуринью бежал в раздевалку после игры, то нужно было бы побежать туда же, постучаться и сказать: «Господин Моуринью, выходите, я хочу вам пожать руку?». Это будет смешно. Пускай Семак и Дзюба разбираются — сами всё знают», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.