Канчельскис высказался о нежелании Дзюбы пожимать руку Семаку после матча «Локо» — «Зенит»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал нежелание нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы пожимать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.
«Не пожать руку Семаку — личное желание Дзюбы. Насколько я знаю, то футболист может и не жать руку тренеру. Если только не хорошие отношения — в этом случае, видимо, не самые хорошие. Но не понимаю, зачем это выносить и говорить об этом. Наверное, у Дзюбы и Семака проблемы, но это их решение. Не могу судить, прав ли Артём. Время рассудит. Не нам решать, правильно это или нет. Не вижу ничего страшного.
Если бы Моуринью бежал в раздевалку после игры, то нужно было бы побежать туда же, постучаться и сказать: «Господин Моуринью, выходите, я хочу вам пожать руку?». Это будет смешно. Пускай Семак и Дзюба разбираются — сами всё знают», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 10 апреля 2023
-
22:55
-
22:54
-
22:53
-
22:48
-
22:34
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:30
-
22:15
-
22:13
-
22:09
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:45
-
21:34
-
21:31
-
21:30
-
21:27
-
21:18
-
21:15
-
21:08
-
21:02
-
21:00
-
20:58
-
20:52
-
20:48
-
20:45
-
20:30
-
20:30
-
20:27
-
20:12