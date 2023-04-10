Игрок «Химок» Гбане: есть уверенность, что не вылетим из РПЛ

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане прокомментировал турнирное положение команды в Российской Премьер-Лиге и оценил перспективы в борьбе за сохранение прописки в высшем дивизионе.

«Есть уверенность, что не вылетим из РПЛ. Но для начала было бы неплохо одержать победу. Как только одержим победу, дальше будет гораздо легче. Впереди достаточно игр: есть надежда, что улучшим положение в таблице», — сказал Гбане в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне «Химки» занимают 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковная команда набрала 13 очков в 22 матчах. Текущая серия поражений в чемпионате России составляет четыре матча.