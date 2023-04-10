Агент Мантуана сообщил, что игрок может остаться в «Зените» после окончания аренды

Агент Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия сообщил, что бразильский футболист может остаться в «Зените» после окончания срока аренды.
«Есть вероятность, что Мантуан останется в «Зените» после окончания аренды. Но надо дождаться решения клуба», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Мантуан перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» 29 июня 2022 года на правах аренды. На счету бразильца в текущем сезоне четыре гола и одна результативная передача в 23 матчах во всех турнирах.
Ранее бразильский тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал о вероятности получения российского паспорта бразильским полузащитником, а также оценил вклад игрока в результаты команды и выразил надежду на продление сотрудничества с Мантуаном.
«Существует большая вероятность того, что Мантуан останется в клубе и после этого сезона. Он – хороший футболист. Густаво – молодой и талантливый игрок. Он принёс большую пользу нашей команде. Он забил очень важные голы в очень важных матчах. Но решать клубу», — сказал Вильям де Оливейра.
- 10 апреля 2023
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