Коман рассказал, как Тухель припомнил ему гол в финале Лиги чемпионов

Французский форвард «Баварии» Кингсли Коман рассказал о первой встрече с Томасом Тухелем после назначения немецкого специалиста тренером мюнхенской команды в январе 2023 года.

«Когда я увидел его в первый раз, вернувшись из лагеря сборной Франции, он дал мне лёгкую пощёчину. Он сказал мне: «Я проиграл тот финал Лиги чемпионов, это правда, но теперь мы должны выиграть ещё один вместе». Ничего, таков футбол, всякое может случиться, и было бы здорово, если бы мы вместе выиграли Лигу чемпионов», – приводит слова Комана The Telegraph.

Именно Томас Тухель возглавлял «ПСЖ», когда парижский клуб проиграл в финале Лиги чемпионов мюнхенской «Баварии» (0:1) в 2020 году. Единственный гол тогда забил Кингсли Коман, за что и был удостоен «благодарности» от нового тренера.

Добавим, что через несколько месяцев после ухода из «ПСЖ» Тухель всё же выиграл «ушастый» кубок, в качестве тренера «Челси». Это случилось в 2021 году.