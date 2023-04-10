Александр Хаджи: с «Динамо» всегда тяжело, но «Спартак» играл более-менее сносно

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал исход московского дерби с «Динамо» (3:3).

«С «Динамо» всегда тяжело, но «Спартак» играл более-менее сносно. Селихов совершил несколько непонятных ошибок — на него совсем не похоже.

Хорошо, что хоть вничью сыграли. Будем ждать результатов соперников: может быть, они потеряют очки в следующих турах», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.

Напомним, в субботу, 8 апреля, в матче 22-го тура РПЛ встречались «Спартак» и «Динамо», встреча закончилась вничью — 3:3. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка в 22 матчах.