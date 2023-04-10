Сферическая крыса в вакууме. ХиТ#141

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Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!

Описание и тайм-коды:

00:09 — Привет, сотня!

00:52 — Странный гол «Арсенала» и мощный камбэк «Ливерпуля»

32:11 — Лэмпард зачем-то вернулся в «Челси»

44:38 — Договорняк на матче «Лацио» и «Ювентуса»

01:00:36 — Парадокс «Баварии» при Тухеле

01:09:11 — Вальверде и Чуквезе мощно пробили. Но есть нюанс

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Гриша объясняет, почему возвращение «Бёрнли» в АПЛ получилось таким мощным, в своём телеграм-канале.

Эмоции Кирилла от матча «Ливерпуль» — «Арсенал».

Интервью с Рафаэлой Пиментой, которая продала Холанда в «Сити» и судится с ФИФА.

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