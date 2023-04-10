Сферическая крыса в вакууме. ХиТ#141

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!
Описание и тайм-коды:
00:09 — Привет, сотня!
00:52 — Странный гол «Арсенала» и мощный камбэк «Ливерпуля»
32:11 — Лэмпард зачем-то вернулся в «Челси»
44:38 — Договорняк на матче «Лацио» и «Ювентуса»
01:00:36 — Парадокс «Баварии» при Тухеле
01:09:11 — Вальверде и Чуквезе мощно пробили. Но есть нюанс
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Гриша объясняет, почему возвращение «Бёрнли» в АПЛ получилось таким мощным, в своём телеграм-канале.
Эмоции Кирилла от матча «Ливерпуль» — «Арсенал».
Интервью с Рафаэлой Пиментой, которая продала Холанда в «Сити» и судится с ФИФА.
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