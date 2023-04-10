Генменеджер «Кармиотиссы»: вместо разбора соперника Кержаков предпочитал ходить на рыбалку

Генеральный менеджер кипрского клуба «Кармиотисса» Антонис Антониус прокомментировал отставку главного тренера команды Александра Кержакова.
«Кержаков — большая звезда российского футбола: великий игрок и хороший парень. Но он должен понять, что такое быть тренером. Мне казалось, что он не понимает, в чём заключалась его работа. Вместо разбора соперника предпочитал ходить на рыбалку. Его рекорд — десятиминутная тренировка. Некоторые футболисты из команды жаловались, что не получали достаточно тренировочного времени. Пунин (владелец клуба. — Прим. «Чемпионата») доверял ему, но результаты говорят сами за себя — одна победа, ничья и четыре поражения», — сказал Антониус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, российский специалист и экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Кармиотиссы» 1 апреля. Позднее вышло интервью специалиста, в котором он пожаловался на условия работы.
- 10 апреля 2023
-
22:59
-
22:55
-
22:54
-
22:53
-
22:48
-
22:34
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:30
-
22:15
-
22:13
-
22:09
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:45
-
21:34
-
21:31
-
21:30
-
21:27
-
21:18
-
21:15
-
21:08
-
21:02
-
21:00
-
20:58
-
20:52
-
20:48
-
20:45
-
20:30
-
20:30
-
20:27