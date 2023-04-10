Генменеджер «Кармиотиссы»: вместо разбора соперника Кержаков предпочитал ходить на рыбалку

Генеральный менеджер кипрского клуба «Кармиотисса» Антонис Антониус прокомментировал отставку главного тренера команды Александра Кержакова.

«Кержаков — большая звезда российского футбола: великий игрок и хороший парень. Но он должен понять, что такое быть тренером. Мне казалось, что он не понимает, в чём заключалась его работа. Вместо разбора соперника предпочитал ходить на рыбалку. Его рекорд — десятиминутная тренировка. Некоторые футболисты из команды жаловались, что не получали достаточно тренировочного времени. Пунин (владелец клуба. — Прим. «Чемпионата») доверял ему, но результаты говорят сами за себя — одна победа, ничья и четыре поражения», — сказал Антониус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, российский специалист и экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Кармиотиссы» 1 апреля. Позднее вышло интервью специалиста, в котором он пожаловался на условия работы.