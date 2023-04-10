«Сочи» впервые завершил год с прибылью

Чистая прибыль футбольного клуба «Сочи» по итогам 2022 года составила 590,5 млн рублей, следует из финансовой отчётности клуба. Годом ранее «Сочи» зафиксировал убыток в размере 175,4 млн рублей.
Выручка клуба за год увеличилась на 35,3% и составила 2,83 млрд рублей. Это рекордный доход «Сочи» с момента основания клуба в 2019 году.
Управленческие расходы увеличились почти в два раза – до 124,2 млн рублей. Коммерческие расходы выросли на 70% и составили 6,9 млн рублей.
В сезоне-2021/2022 розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Сочи» занял рекордное для себя второе место, набрав 56 очков в 30 матчах. Командой руководил Владимир Федотов, возглавляющий на данный момент ЦСКА.
В текущем сезоне чемпионата России сочинцы занимают девятое место, набрав 31 очко в 22 играх.
- 10 апреля 2023
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