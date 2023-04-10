В «Кармиотиссе» заявили, что Кержаков скрыл неустойку от бывшей жены после ухода из клуба

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус высказал предположение, почему экс-тренер клуба Александр Кержаков обвиняет бывших работодателей в невыплате неустойки за досрочное расторжение контракта.

«Почему Кержаков говорит, что ему не заплатили? Он сам подписал контракт о расторжении, который предусматривает выплату полной суммы. Проблема Кержакова заключалась в следующем: он скрыл информацию о неустойке, чтобы бывшая жена ничего не узнала и не смогла запросить проценты», — сказал Антониус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, российский специалист и экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Кармиотиссы» 1 апреля. Позднее вышло интервью со специалистом, в котором он пожаловался на условия работы.