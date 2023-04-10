Радимов — о камбэке «Ростове»: спасти матч в Оренбурге — это дорогого стоит

Бывший футболист и экс-наставник «Зенита-2» Владислав Радимов в своём телеграм-канале поделился мыслями о прошедшем туре чемпионата России, похвалив «Ростов» за камбэк в гостевой игре с «Оренбургом».

«Друзья, делюсь с вами традиционным разбором прошедшего тура в формате топ-3. Выделяю лучших со знаком плюс и минус.

Порадовали:

3. «Крылья Советов»: к хорошей игре наконец-то добавились очки и победа!

2. «Торпедо»: одержана победа с новым тренером в непростом матче. Дай бог, чтобы это был шаг к тому, чтобы исправить ситуацию и зацепиться за переходные матчи.

1. «Ростов»: спасти матч в Оренбурге, где со всех уже сняли скальп – это дорогого стоит! Отдельно отмечу полузащитника Ивана Комарова 2004 года рождения, которому Валерий Карпин уже не в первый раз доверяет. Парень вышел на замену во втором тайме при счёте 0:2 и сделал две голевые передачи! Это должно добавить уверенности молодому футболисту.

Разочаровали:

3. «Спартак» и «Динамо»: ужасная игра линии обороны обеих команд!

2. «Химки»: что со старым, что с новым тренером команда выглядит абсолютно беспомощно. Самое страшное, что они совершенно не делают никаких выводов и, пропуская первый гол, сразу же опускают руки и перестают бороться.

1. «Сочи»: команда подняла голову в игре с «Динамо» и дала надежды своим болельщикам. Но в этом туре сочинцы провели очень невзрачный матч с самарцами, поэтому и оказываются на первом месте моего рейтинга», – написал Радимов.