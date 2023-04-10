Радимов — о камбэке «Ростове»: спасти матч в Оренбурге — это дорогого стоит

Бывший футболист и экс-наставник «Зенита-2» Владислав Радимов в своём телеграм-канале поделился мыслями о прошедшем туре чемпионата России, похвалив «Ростов» за камбэк в гостевой игре с «Оренбургом».
«Друзья, делюсь с вами традиционным разбором прошедшего тура в формате топ-3. Выделяю лучших со знаком плюс и минус.
Порадовали:
3. «Крылья Советов»: к хорошей игре наконец-то добавились очки и победа!
2. «Торпедо»: одержана победа с новым тренером в непростом матче. Дай бог, чтобы это был шаг к тому, чтобы исправить ситуацию и зацепиться за переходные матчи.
1. «Ростов»: спасти матч в Оренбурге, где со всех уже сняли скальп – это дорогого стоит! Отдельно отмечу полузащитника Ивана Комарова 2004 года рождения, которому Валерий Карпин уже не в первый раз доверяет. Парень вышел на замену во втором тайме при счёте 0:2 и сделал две голевые передачи! Это должно добавить уверенности молодому футболисту.
Разочаровали:
3. «Спартак» и «Динамо»: ужасная игра линии обороны обеих команд!
2. «Химки»: что со старым, что с новым тренером команда выглядит абсолютно беспомощно. Самое страшное, что они совершенно не делают никаких выводов и, пропуская первый гол, сразу же опускают руки и перестают бороться.
1. «Сочи»: команда подняла голову в игре с «Динамо» и дала надежды своим болельщикам. Но в этом туре сочинцы провели очень невзрачный матч с самарцами, поэтому и оказываются на первом месте моего рейтинга», – написал Радимов.
- 10 апреля 2023
-
22:59
-
22:55
-
22:54
-
22:53
-
22:48
-
22:34
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:30
-
22:15
-
22:13
-
22:09
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:45
-
21:34
-
21:31
-
21:30
-
21:27
-
21:18
-
21:15
-
21:08
-
21:02
-
21:00
-
20:58
-
20:52
-
20:48
-
20:45
-
20:30
-
20:30
-
20:27