Алдонин: армейцы точно могут побороться за вторую строчку

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением относительно турнирного положения армейцев в РПЛ и перспективах нападающего команды Фёдора Чалова перебраться в европейский клуб.
«Для форварда это самый хороший возраст (25 лет. – Прим. «Чемпионата»). Для него самое главное – регулярно забивать. Абы куда в Европу ехать нет смысла. Если будет какое-то серьёзное предложение, то можно будет рассмотреть. Сейчас футболистам сложно уехать куда-то в Европу. Если им заинтересуется команда уровня Лиги чемпионов, то можно будет рассмотреть предложение. А в Чехию зачем ему ехать? В Москве тоже неплохо. Даже лучше.
Армейцы точно могут побороться за вторую строчку. Нет никаких сомнений в том, что команда прикладывает для этого максимум усилий. Первое место догнать уже невозможно, ждать осечки от «Зенита» не приходится. Команда Федотова уже четыре матча подряд не пропускает – это радует. Он [Федотов] хороший системный тренер. Понятно, что не всё получается у команды, и хочется, чтобы она боролась за первое место с «Зенитом». В имеющихся реалиях он показывает себя неплохо. Нельзя сказать, что он проводит классную работу. Я бы сказал, что удовлетворительную с хорошим оттенком», – приводит слова Алдонина «Евро-Футбол.Ру».
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