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Деменко — о ситуации с Дзюбой: этим событиям придают слишком много значения

Деменко — о ситуации с Дзюбой: этим событиям придают слишком много значения
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Экс-полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал инцидент с участием главного тренера санкт-петербургского клуба Сергея Семака и форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы, который случился после финального свистка матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я считаю, что этим событиям придают слишком много значения. Они не заслуживают такого внимания. Когда в матче происходит напряжённая борьба и у игроков присутствует сильное желание выиграть, то возникают какие-то эмоциональные моменты. Они присутствуют всегда и будут присутствовать. Поэтому всё произошедшее – абсолютно нормальное явление», – цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что во времена совместной работы в «Зените» у Дзюбы и Семака были не лучшие отношения. Дзюба играл под руководством Семака с 2018 по 2022 год, а затем покинул клуб в статусе свободного агента. После матча 22-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:2) мужчины не пожали друг другу руки.

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