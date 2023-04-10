Тарханов рассказал, удивила ли его отставка Бердыева из «Сочи»
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Российский тренер Александр Тарханов оценил ситуацию с уходом Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».
«Конечно, известие об уходе Бердыева из «Сочи» стало неожиданным. Насколько я знаю, он сам написал заявление. Не могу сказать, поторопился с таким решением наставник или нет.
Мне в подобных ситуациях всегда жаль тренеров. А с другой стороны, такая у них судьба», – приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.
Бердыев возглавил «Сочи» зимой. Специалист покинул клуб после поражения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:2).
В нынешнем сезоне чемпионата России «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 31 очко после 22 туров. В следующем матче сочинцы встретятся с «Краснодаром».
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