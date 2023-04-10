Каррагер — об ошибке Зинченко в матче с «Ливерпулем»: так не должно быть

Знаменитый английский футболист и футбольный эксперт Джейми Каррагер жёстко раскритиковал футболиста «Арсенала» Александра Зинченко за его результативную ошибку, которую тот допустил на последних минутах игры с «Ливерпулем». Экс-защитник красных отметил, что украинец недостаточно агрессивно сыграл в эпизоде с пропущенным мячом против Трента Александер-Арнольда, который в итоге и сделал решающую голевую передачу.

«Я не могу забыть момент с Зинченко. На кону чемпионский титул, нужно быть более агрессивным. Такого просто не должно быть. Зинченко должен проявлять настойчивость. Он выглядел так, будто идёт тренировка. Вы думаете о современных крайних защитниках, и их одержимость заключается в том, насколько хорошо они идут в атаку. Я думаю, что им не хватает необходимого отношения к игре в обороне. Зинченко пришлось опуститься в защиту. Всё это выглядело слишком просто, особенно если вы собираетесь выигрывать титулы», – приводит слова Каррагера Football London.

Отметим, что «Арсенал» упустил победу над «Ливерпулем» в 30-м туре Премьер-лиги. По ходу встречи лондонцы выигрывали 2:0, но на 87-й минуте пропустили гол от Роберто Фирмино и упустили три очка. После ошибки Зинченко был сразу же заменён.