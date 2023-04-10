Каррагер — об ошибке Зинченко в матче с «Ливерпулем»: так не должно быть

Знаменитый английский футболист и футбольный эксперт Джейми Каррагер жёстко раскритиковал футболиста «Арсенала» Александра Зинченко за его результативную ошибку, которую тот допустил на последних минутах игры с «Ливерпулем». Экс-защитник красных отметил, что украинец недостаточно агрессивно сыграл в эпизоде с пропущенным мячом против Трента Александер-Арнольда, который в итоге и сделал решающую голевую передачу.
«Я не могу забыть момент с Зинченко. На кону чемпионский титул, нужно быть более агрессивным. Такого просто не должно быть. Зинченко должен проявлять настойчивость. Он выглядел так, будто идёт тренировка. Вы думаете о современных крайних защитниках, и их одержимость заключается в том, насколько хорошо они идут в атаку. Я думаю, что им не хватает необходимого отношения к игре в обороне. Зинченко пришлось опуститься в защиту. Всё это выглядело слишком просто, особенно если вы собираетесь выигрывать титулы», – приводит слова Каррагера Football London.
Отметим, что «Арсенал» упустил победу над «Ливерпулем» в 30-м туре Премьер-лиги. По ходу встречи лондонцы выигрывали 2:0, но на 87-й минуте пропустили гол от Роберто Фирмино и упустили три очка. После ошибки Зинченко был сразу же заменён.
- 11 апреля 2023
-
00:27
-
00:11
-
00:09
- 10 апреля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:48
-
23:41
-
23:30
-
23:25
-
23:20
-
23:06
-
22:59
-
22:55
-
22:54
-
22:53
-
22:48
-
22:34
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:30
-
22:15
-
22:13
-
22:09
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:45
-
21:34
-
21:31
-
21:30
-
21:27
-
21:18