Ловчев: Бердыев не устарел, но время тренеров, которые решают всё в клубе, прошло

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Слышу мнение, что Бердыев как тренер устарел, его время прошло. Я бы не согласился с тем, что он устарел, хотя по результатам в последних командах, безусловно, вопросы есть — в «Кайрате», в иранском «Тракторе», а теперь в «Сочи» в этом смысле позитива было мало.

Но проблема в том, что время тренеров, которые решают не только в команде, но и в клубе, всё, прошло. Клуб рассматривает тренера как наёмного работника, который отвечает только за конкретный участок работы, и доказывать свою состоятельность надо буквально в каждом матче. Трудно представить, что такого, как Бердыев, который всегда говорил о футболе как о строительстве, уволят из клуба после пяти матчей в РПЛ и одной предсезонки. Тут надо перестраиваться, потому что тренер в нашем футболе зачастую не просто наёмный работник, а слуга руководителя, обслуживавший персонал для игроков.

Бердыев говорил, что Федотова сделали игроки, и его так или иначе оценивали по работе ушедшего в ЦСКА тренера. Но команда довольно возрастная, и тут каждые полгода имеют значение. Наверное, уже можно говорить о том, что тот проект Сочи, который был выстроен из «Зенита», из игроков, которые не пригодились Семаку несколько лет назад, закончился. Теперь надо думать, что делать дальше. Если у «Зенита» бразильский проект, то какой в Сочи? Мне не нравился футбол Бердыева, но говорить, что его надо оценивать по пяти проведённым турам, как-то странно», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.