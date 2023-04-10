«ПСЖ» сократил дефицит бюджета и сможет выйти из-под санкций УЕФА

Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» сумел сократить дефицит бюджета, выполняя обязательства, взятые перед УЕФА после введения санкций в отношении клуба. Столичный клуб имеет хороший шанс сохранить свои расходы в рамках соблюдения финансового фэйр-плей, что позволит парижанам регистрировать новых игроков в ближайший трансферный период. Информацию подтверждают Le Parisien и RMC.

Попав под санкции, «ПСЖ» пообещал сократить дефицит до € 60 млн уже в этом финансовом году и затем вернуться к положительному балансу в течение следующих двух лет. Цель достигнута благодаря серьёзному увеличению доходов, особенно в сфере продажи билетов. Париж также получит € 200 млн в течение трёх лет от CVC, инвестиционного фонда, который выкупил часть коммерческой компании французской профессиональной лиги (LFP).

Совокупный доход «ПСЖ» в этом сезоне может превысить € 800 млн, и это пятый показатель среди европейских клубов. Если добавить к этому возможный уход Лионеля Месси, что поможет существенно сократить фонд заработной платы, у французского гранда появится гораздо больше пространства для манёвра во время летней трансферной кампании.