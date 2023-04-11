Томас Тухель: «Манчестер Сити» – это золотой стандарт футбола

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится во вторник, 11 апреля.
«Я постараюсь лечь спать пораньше сегодня вечером: надеюсь, я смогу выспаться, так как лучшая подготовка – это сон. Иногда даже это сделать тяжело. Сегодня утром я проснулся слишком рано и пошёл прямо на тренировочную площадку, думая о матче. Победа над «Сити» в финале с «Челси»? Я не обсуждал с игроками этот матч и не намерен этого делать. Сейчас мы сосредоточимся на нашей команде. Я бы хотел получить ещё несколько недель и месяцев, чтобы лучше узнать свою команду, но у нас нет этого времени. Мы испытываем приятное волнение и надеемся, что это позволит нам проявить свои лучшие качества.
То, как играет «Манчестер Сити», относительно ясно для нас. Пеп работает в клубе уже шесть-семь лет, и они находятся на самом высоком уровне, который сейчас может предложить европейский футбол. «Манчестер Сити» сейчас – это золотой стандарт футбола. Они в отличной форме. Чистое удовольствие и большой подарок судьбы – быть участником такого матча», – цитирует Тухеля The Guardian.
Добавим, что 49-летний специалист заменил Юлиана Нагельсмана на посту тренера «Баварии» зимой. Являясь наставником «Челси» он привёл лондонский клуб к победе над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов-2021.
- 11 апреля 2023
-
00:27
-
00:11
-
00:09
- 10 апреля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:48
-
23:41
-
23:30
-
23:25
-
23:20
-
23:06
-
22:59
-
22:55
-
22:54
-
22:53
-
22:48
-
22:34
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:30
-
22:15
-
22:13
-
22:09
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:45
-
21:34
-
21:31
-
21:30
-
21:27
-
21:18