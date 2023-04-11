Томас Тухель: «Манчестер Сити» – это золотой стандарт футбола

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится во вторник, 11 апреля.

«Я постараюсь лечь спать пораньше сегодня вечером: надеюсь, я смогу выспаться, так как лучшая подготовка – это сон. Иногда даже это сделать тяжело. Сегодня утром я проснулся слишком рано и пошёл прямо на тренировочную площадку, думая о матче. Победа над «Сити» в финале с «Челси»? Я не обсуждал с игроками этот матч и не намерен этого делать. Сейчас мы сосредоточимся на нашей команде. Я бы хотел получить ещё несколько недель и месяцев, чтобы лучше узнать свою команду, но у нас нет этого времени. Мы испытываем приятное волнение и надеемся, что это позволит нам проявить свои лучшие качества.

То, как играет «Манчестер Сити», относительно ясно для нас. Пеп работает в клубе уже шесть-семь лет, и они находятся на самом высоком уровне, который сейчас может предложить европейский футбол. «Манчестер Сити» сейчас – это золотой стандарт футбола. Они в отличной форме. Чистое удовольствие и большой подарок судьбы – быть участником такого матча», – цитирует Тухеля The Guardian.

Добавим, что 49-летний специалист заменил Юлиана Нагельсмана на посту тренера «Баварии» зимой. Являясь наставником «Челси» он привёл лондонский клуб к победе над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов-2021.