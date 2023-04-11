Sky Sport: «Айнтрахт» не готов продать Коло Муани «Баварии» за € 80 млн
Поделиться
«Айнтрахт» Франкфурт не готов принять предложение о продаже нападающего Рандаля Коло Муани в мюнхенскую «Баварию» за € 70–80 млн. Об этом сообщает Sky Sport Germany.
Руководство «Айнтрахта» хочет получить за игрока минимум € 100 млн плюс бонусы. Сообщается, что при прошлом тренере «Баварии» Юлиане Нагельсмане клуб не проявлял активный интерес к Коло Муани, но всё изменилось с приходом Томаса Тухеля. Плюсом для «Айнтрахта» является тот факт, что контракт Рандаля рассчитан до 2027 года.
В нынешнем сезоне Коло Муани принял участие в 38 матчах в составе «Айнтрахта» во всех турнирах, отметившись 19 голами и 14 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего французского нападающего в € 65 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 апреля 2023
-
01:54
-
01:41
-
00:53
-
00:50
-
00:43
-
00:27
-
00:11
-
00:09
- 10 апреля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:48
-
23:41
-
23:30
-
23:25
-
23:20
-
23:06
-
22:59
-
22:55
-
22:54
-
22:53
-
22:48
-
22:34
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:30
-
22:15
-
22:13
-
22:09
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:45
Партнерский контент