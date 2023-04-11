Sky Sport: «Айнтрахт» не готов продать Коло Муани «Баварии» за € 80 млн

«Айнтрахт» Франкфурт не готов принять предложение о продаже нападающего Рандаля Коло Муани в мюнхенскую «Баварию» за € 70–80 млн. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

Руководство «Айнтрахта» хочет получить за игрока минимум € 100 млн плюс бонусы. Сообщается, что при прошлом тренере «Баварии» Юлиане Нагельсмане клуб не проявлял активный интерес к Коло Муани, но всё изменилось с приходом Томаса Тухеля. Плюсом для «Айнтрахта» является тот факт, что контракт Рандаля рассчитан до 2027 года.

В нынешнем сезоне Коло Муани принял участие в 38 матчах в составе «Айнтрахта» во всех турнирах, отметившись 19 голами и 14 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего французского нападающего в € 65 млн.