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Арбитр Федотов: 22-й тур РПЛ попадает в копилку по судейству. Таких у нас немного

Арбитр Федотов: 22-й тур РПЛ попадает в копилку по судейству. Таких у нас немного
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Футбольный арбитр Игорь Федотов поделился экспертным мнением относительно работы судейских бригад, обслуживавших матчи 22-го тура Российской Премьер-Лиги. В число арбитров, которые заслужили положительный отзыв от эксперта, попал и главный арбитр встречи «Оренбург» – «Ростов» (2:2) Роман Сафьян, которого Федотов считает перспективным судьёй.

«Хороший тур, в копилку он попадает. Таких у нас немного, но шесть человек отработали удачно. Включаю в это число Сафьяна. Тяжёлая игра, серьёзное давление. В основном он справился, но два эпизода повлияли на снижение оценки. Потенциально Сафьян хороший судья, если будет над собой работать», – сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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