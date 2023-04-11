«Лестер» объявил о назначении Дина Смита на пост главного тренера

«Лестер» объявил о назначении англичанина Дина Смита на пост главного тренера на официальном сайте команды.

Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца сезона. Последним местом его работы был «Норвич» в сезоне 2021/22.

В штаб Смита войдут Крэйг Шекспир, тренировавший «Лестер» в 2017 году и работавший ассистентом в этой команде, и Джон Терри.

«Лисы» уволили Брендана Роджерса 2 апреля. 49-летний специалист возглавил «Лестер» в феврале 2019 года. Под его руководством команда выигрывала Кубок и Суперкубок Англии.

В данный момент «лисы» занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ, у команды 25 очков в активе после 30 игр. Отставание от 17-й строчки, позволяющей остаться в высшем дивизионе – два очка.