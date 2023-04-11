«Лестер» объявил о назначении Дина Смита на пост главного тренера
Поделиться
«Лестер» объявил о назначении англичанина Дина Смита на пост главного тренера на официальном сайте команды.
Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца сезона. Последним местом его работы был «Норвич» в сезоне 2021/22.
В штаб Смита войдут Крэйг Шекспир, тренировавший «Лестер» в 2017 году и работавший ассистентом в этой команде, и Джон Терри.
«Лисы» уволили Брендана Роджерса 2 апреля. 49-летний специалист возглавил «Лестер» в феврале 2019 года. Под его руководством команда выигрывала Кубок и Суперкубок Англии.
В данный момент «лисы» занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ, у команды 25 очков в активе после 30 игр. Отставание от 17-й строчки, позволяющей остаться в высшем дивизионе – два очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 апреля 2023
-
01:54
-
01:41
-
00:53
-
00:50
-
00:43
-
00:27
-
00:11
-
00:09
- 10 апреля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:48
-
23:41
-
23:30
-
23:25
-
23:20
-
23:06
-
22:59
-
22:55
-
22:54
-
22:53
-
22:48
-
22:34
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:30
-
22:15
-
22:13
-
22:09
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:45
Партнерский контент