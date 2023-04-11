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Криштиану Роналду вступил в перепалку с футболистом «Аль-Фейхи» после матча

Криштиану Роналду вступил в перепалку с футболистом «Аль-Фейхи» после матча
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вступил в перепалку с игроком «Аль-Фейхи» после матча 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.

После матча португальский форвард был раздражён и сказал нападающему «Аль-Фейхи»: «Ты не хочешь играть!», намекая на тактику команды соперника в матче. После этого Роналду быстро направился в подтрибунное помещение.

На данный момент «Аль-Наср» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии, набрав 53 очка в 23 матчах и отставая от «Аль-Иттихада» на три очка.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в 2023 году. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 10 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и две результативные передачи.

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