Гвардиола: не хочу говорить о «Наполи», потому что Спаллетти будет ворчать на меня

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался говорить о выступлении «Наполи» в Лиге чемпионов.

«Я не хочу говорить о «Наполи», потому что Спаллетти будет ворчать на меня. Он Такой чувствительный.

Чем больше вы играете в Лиге чемпионов — в четвертьфинале, полуфинале, финале с одними и теми же игроками, тем легче. Вы чувствуете: «Я был здесь и знаю, что делать», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Баварией». Первый матч состоится 11 апреля. «Наполи», в свою очередь, за выход в полуфинал турнира сыграет с «Миланом». Их первый матч состоится 12 апреля.

В других четвертьфинальных матчах «Бенфика» сыграет с «Интером», а «Реал» проведёт матч с «Челси».

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