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Вальверде грозит отстранение на срок до полугода за нападение на Баэну

Вальверде грозит отстранение на срок до полугода за нападение на Баэну
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Дело о нападении хавбека «Реала» Федерико Вальверде на полузащитника «Вильярреала» Алекса Баэну будет рассмотрено на следующей неделе.

Как сообщает AS, Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте 17 апреля проведёт заседание, на котором изучит ситуацию в случае поступления соответствующих материалов из полиции.

Рассмотрены будут два документа: медицинский отчёт, в котором дана характеристика ущербу, нанесённому полузащитнику, и поступившая в правоохранительные органы жалоба на действия игрока «Реала». Отмечается, что уголовный процесс неминуем, если заявление не будет отозвано, и дело может ограничиться штрафом в том случае, если травма будет признана незначительной, то есть не требующей операции или лечения.

Что касается принятия спортивно-дисциплинарных мер, то комиссия может либо передать дело Королевской испанской футбольной федерации — она имеет право дисквалифицировать Вальверде на срок от 2 до 4 матчей, либо самостоятельно определить наказание (минимальное – запрет посещать спортивные объекты на срок от месяца до шести).

Тренер «Вильярреала» спародировал Анчелотти:

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