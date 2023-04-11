«Нам придётся страдать». Тухель поделился ожиданиями от матча «Баварии» с «Сити» в ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«Стиль у «Манчестер Сити» всё тот же, что и до перехода Холанда, видны те же шаблоны. Конечно, стиль Эрлинга уникален, и команда подстроилась под него. Он даёт ей то, чего в последние годы не было.
Мы будем действовать как команда. Завтра мы выйдем на поле в статусе аутсайдера, и это нормально. Мы должны сохранять уверенность в себе и играть на максимум.
Я уверен, что будут моменты, когда нам придётся страдать. Но также нам нужно создать моменты, способные нанести урон сопернику. Наш состав достаточно талантливый и умелый.
Думаю, мы хорошо представляем, чего ожидать. Мы хотим помешать им доминировать», – приводит слова Тухеля Daily Mail.
Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»:
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