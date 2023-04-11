Хави прокомментировал желание капитана «Барселоны» Бускетса покинуть команду

Главный тренер «Барселоны» Хави надеется, что полузащитник Серхио Бускетс останется в команде на следующий сезон.

«Я хочу, чтобы он остался, но я его понимаю. Если всё пойдёт хорошо, он может уйти сейчас, с титулами и в подходящий момент. Это очень сложное решение. Я ушёл после того, как оформил требл. Мне бы хотелось уговорить его остаться.

Бускетс провёл отличный сезон, и я сказал ему об этом. Это касается не только футбола, но и того, что за пределами поля. Он помогает молодёжи и новичкам, является для них примером. Он многое даёт нам, и именно поэтому я считаю, что он должен остаться», – приводит слова Хави Sport.

Соглашение испанца с «Барселоной» истекает в июне. Сообщается, что полузащитник ещё не принял решение о своем будущем.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы: