Источник: есть инициатива клубов РПЛ по сохранению паспорта болельщика только на топ-матчи

В пятницу, 7 апреля, в агентстве стратегических инициатив (АСИ) состоялось совещание по поводу упрощения системы карты болельщика (Fan ID) с участием представителей РПЛ, клубов, фанатских объединений и профильных организаций, отвечающих за реализацию идею паспорта болельщика.

Как сообщает «РБ Спорт», ряд клубов выступил с набором важных инициатив по упрощению системы карты болельщика.

Важно, что к предложениям был выбран системный подход, где по большинству возникших проблем предлагаются пути решений или улучшений. Клубы и лига отметили, что если не вносить изменений, то в текущих условиях и при нынешней динамике оформления карты болельщика стоит ожидать дальнейшую стагнацию посещаемости матчей РПЛ.

Инициативы можно условно разделить на несколько групп:

— Категории матчей

— Категории зрителей

— Упрощение клиентского пути и улучшение доступности

— Стимулирующие меры

Вот наиболее любопытные предложения клубов:

Категории матчей. Сохранить в новом сезоне текущие требования к Кубку России (Fan ID сейчас есть только на финале), а в РПЛ оставить ее необходимость только для матчей так называемой повышенной категории опасности (московские дерби, игры уровня «Зенит» — «Спартак» и т.д.).

Клиентский путь и улучшение доступности. Самая частая проблема, с которой сталкиваются люди при оформлении заявки – фотография не проходит модерацию. Предложено отказаться от процедуры или автоматом подгружать фото из загранпаспортов.

Также предлагается отказаться от очного подтверждения личности в МФЦ, перейдя на удаленный формат по аналогии, к примеру, с сервисами верификации личности для каршеринга. Также клубы хотят, чтобы им разрешили оформлять заявления для болельщиков в случае, если они этого хотят.

Другие предложения — открыть мобильные пункты МФЦ возле стадионов Москвы и разрешить подачу заявлений и их верификацию в отделениях пенсионного фонда, банков, ж/д вокзалов и аэропортов.

Категории граждан. Отказаться от оформления Fan ID детям до 14 лет, а по наступлению 14-летия сделать переходный период 3 месяца.

Пенсионерам и инвалидам может быть тяжело добираться до МФЦ и пользоваться смартфонами. Предложение — либо отказаться от Fan ID для них либо разрешить оформлять с помощью соцработников и в физическом виде (пластиковая карточка).

Стимулирующие меры. Бесплатный проезд на всем общественном транспорте, всем покупателям билетов и держателям абонементов за 3 часа до матча и 3 часа после матча. Возвращение пива на стадионы.

Для студентов: расширить применение Пушкинской карты на стадионах (футбол — в том числе культурное мероприятие).

Наконец, предлагается увеличить объёмы информирования, продвижения и, главное, разъяснительной работы. Сейчас аудитория не до конца понимает, где и как делать карту болельщика, как она работает и почему её ввели, в связи с чем преобладает негативная повестка и нежелание оформлять карту.