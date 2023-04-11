Главный тренер «Оренбурга» Личка: русское пиво даже нельзя назвать пивом, сто процентов

Главный тренер «Оренбурга», чех Марцел Личка рассказал, чего ему не хватает в России из родного чешского города Острава.

«Похож ли Оренбург на мою родную Остраву? О, нет! Острава лучше. Она меньше, но красивее.

Чего из Остравы мне не хватает? Хорошего пива за ужином, ха-ха! Поэтому здесь его не пью. Русское пиво даже нельзя назвать пивом, сто процентов», — приводит слова Лички Sport24.

45-летний Марцел Личка работает с «Оренбургом» с 2020 года. Ранее чех возглавлял брестское «Динамо». Под руководством чешского тренера уральская команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне после 22 сыгранных матчей, набрав в них 33 очка. В следующей встрече в рамках чемпионата России «Оренбург» Лички сыграет с московским «Локомотивом» уже в ближайшее воскресенье, 16 апреля.