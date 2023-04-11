Сёмин высказался об игре Дзюбы в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре российского нападающего Артёма Дзюбы в матче 22-го тура чемпионата России с «Зенитом». Напомним, встреча прошла в Москве и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.
«Думаю, основная интрига была в том, кто выиграет. Всё-таки «Локомотив» дома не проигрывал «Зениту» с 2017 года. А забьёт ли Дзюба «Зениту» – это не интрига. Дзюбе надо поддерживать свой уровень в каждой встрече. Он играл с командой, которая по статусу выше. Наверное, мастерство игроков «Зенита» было выше, чем у Дзюбы. Они не дали Артёму сыграть так, как он хотел», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и одну результативную передачу.
- 11 апреля 2023
-
04:28
-
04:11
-
04:03
-
03:59
-
03:41
-
03:33
-
03:23
-
03:08
-
02:52
-
02:46
-
02:41
-
02:21
-
02:06
-
02:02
-
01:54
-
01:41
-
00:53
-
00:50
-
00:43
-
00:27
-
00:11
-
00:09
- 10 апреля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:48
-
23:41
-
23:30
-
23:25
-
23:20
-
23:06
-
22:59
-
22:55
-
22:54
-
22:53
-
22:48