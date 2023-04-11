Football Insider: «Манчестер Сити» наложил запрет на продажу игроков в «Арсенал»

«Манчестер Сити» будет отклонять предложения «Арсенала» по игрокам основной команды, сообщает Football Insider.

Ранее «Манчестер Сити» продал в «Арсенал» защитника Александра Зинченко и нападающего Габриэля Жезуса. В клубе удовлетворены проведёнными сделками, но хотят пересмотреть трансферную политику после выступлений подопечных Микеля Артеты в этом сезоне. В летнее трансферное окно «горожане» отклонят любые предложения лондонского клуба.

«Арсенал» с 73 очками лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 30 туров. «Манчестер Сити» отстаёт от первого места на 6 баллов и занимает вторую строчку в АПЛ, но имеет одну игру в запасе.

Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона: