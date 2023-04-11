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Детский тренер Дзюбы высказался о том, что футболист не пожал руку Семаку после матча

Детский тренер Дзюбы высказался о том, что футболист не пожал руку Семаку после матча
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Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы отреагировал на то, что футболист не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура чемпионата России. Напомним, матч завершился победой питерского клуба со счётом 2:1.

«В курсе ситуации между Семаком и Дзюбой. На мой взгляд, Артём снова споткнулся, совершив такой поступок. Это не красит Артёма, ведь он с Сергеем Богдановичем не раз становился чемпионом России.

Артём — парень взрывной, ему все по колено. Можно только догадываться, связан ли этот жест Артёма с его уходом из «Зенита». Главное, чтобы Дзюба принёс извинения Семаку, ведь с этим тренером вы брали не один титул. Игрок взорвался, ему сейчас надо остыть», — приводит слова Шуплякова Sport24.

Ранее сам Дзюба рассказал, что не пожал руку Семаку, потому что не увидел его. До матча российский форвард говорил, что не общается с Семаком, под руководством которого играл в «Зените».

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