Детский тренер Дзюбы высказался о том, что футболист не пожал руку Семаку после матча

Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы отреагировал на то, что футболист не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура чемпионата России. Напомним, матч завершился победой питерского клуба со счётом 2:1.

«В курсе ситуации между Семаком и Дзюбой. На мой взгляд, Артём снова споткнулся, совершив такой поступок. Это не красит Артёма, ведь он с Сергеем Богдановичем не раз становился чемпионом России.

Артём — парень взрывной, ему все по колено. Можно только догадываться, связан ли этот жест Артёма с его уходом из «Зенита». Главное, чтобы Дзюба принёс извинения Семаку, ведь с этим тренером вы брали не один титул. Игрок взорвался, ему сейчас надо остыть», — приводит слова Шуплякова Sport24.

Ранее сам Дзюба рассказал, что не пожал руку Семаку, потому что не увидел его. До матча российский форвард говорил, что не общается с Семаком, под руководством которого играл в «Зените».