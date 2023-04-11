Роман Орещук: уволить Бердыева – поспешное решение

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался об уходе со своей должности главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева. Он считает, что это поспешное решение.

«Если руководство отталкивается от результатов, то это поспешное решение. Если Курбан Бекиевич сам ушёл — тоже поспешное. Любому тренеру нужно время. Это не его команда, не он её собирал. Я был уверен, что они до конца лета доиграют, и далее Бекиевич будет под себя собирать команду, делать свою работу, как он умеет. В таком случае можно было бы спрашивать.

Бердыев и Сёмин — мэтры нашего футбола. Пока они хотят работать, они должны это делать. Другое дело, что в футболе очень редки случаи, когда тренеров провожают на пенсию, как Фергюсона. Я думаю, что мы увидим ещё Бердыева и Сёмина в деле», – приводит слова Орещука Metaratings.