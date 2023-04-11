Стрепетов: удивило, что «Локо», забив гол, стал играть на удержание со ставкой на контры

Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов высказался о матче «Локомотива» и «Зенита» в 22 туре РПЛ (1:2).

«Мне понравился «Локо» — команда прочитала игру «Зенита» и хорошо прессинговала на половине поля соперника. Момент с передачей пяткой Дзюбы на Глушенкова – это был не то что «звоночек», а стопроцентный голевой момент. Потом сразу зенитовская оборона допускает грубейшую ошибку. Тут вопросы к Кержакову, который быстро ввёл мяч в игру, не дав партнерам отойти от шока, и когда три-четыре игрока «Локо» ещё были вокруг штрафной. Он поставил в тяжёлое положение Ренана, тот – Вендела, который был уже в положении безвыходном. И «Зенит» пропустил гол, который «Локомотив» заслужил. Мне очень понравился Глушенков, с которым «Зенит» не справился, в отличие от Пиняева и Дзюбы.

Вендела признали лучшим игроком матча? И я полностью с этим согласен – после роковой ошибки он потом вёл игру. А вот к Клаудиньо, особенно в первом тайме, есть вопросы – очень много брака, потерь. Не так был заметен Малком, выпал Сергеев. Так что игру вёл Вендел, и забитый гол – шедевр. Он и начал комбинацию, и исполнил решающий удар. Удивило меня то, что «Локо», забив, стал играть на удержание, сделав ставку на быстрые контратаки. Но Пиняев в них сверкнул только пару раз, во втором тайме пропал Глушенков, отрезали Дзюбу – и «Зенит» полностью завладел инициативой. И было отчетливо видно, что «Зенит» додавит», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».