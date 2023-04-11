Николаев: я ждал большего от Дзюбы в матче с «Зенитом»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев высказался об игре и поведении форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.
«Наверное, я ждал большего от Дзюбы, хотя он, в принципе, сыграл неплохо, перед самым голом они с Глушенковым создали хороший моментик и должны были реализовывать. Но полноценного противостояния Дзюба — «Зенит» не получилось: Артём не забил, а «Зенит», когда надо было, прибавил, стал выглядеть на голову сильнее «Локомотива» и добился результата.
Тут всё зависит от конкретного человека. Дзюбе, мне кажется, как раз нужен этот «хайп» вокруг него, который создаётся. И это его наоборот подпитывает. А против бывших команд, которые когда-то его обидели или неправильно поступили, ему намного проще. Потому что мотивация зашкаливает», – приводит слова Николаева «РБ Спорт».
- 11 апреля 2023
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