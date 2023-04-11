Агент Дивеева: цепочка травм Игоря — это случайность. Надеюсь, все болячки позади

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника сборной России и ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о частых травмах игрока.

«Матч с «Химками»? Судя по тому, что Игорь провёл 90 минут, видимо, всё нормально. Надеюсь, что все травмы и болячки позади. Будем смотреть дальше, дай бог, чтобы ничего не возвращалось.

За последний год из-за повреждений Дивеев пропустил 19 матчей ЦСКА и вижу ли я тенденцию? Думаю, что это не связанные случаи, просто футболист – опасная профессия, травмы случаются. А то, что такая цепочка травм произошла – это случайность, не более», — приводит слова Ерёмина Metaratings.

В нынешнем сезоне РПЛ Дивеев сыграл в 12 матчах, отметившись голом и результативной передачей. ЦСКА после 22 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 41 очко.