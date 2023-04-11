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Дмитрий Кузнецов: кроме вылета, «Химки» ничего не ждёт

Дмитрий Кузнецов: кроме вылета, «Химки» ничего не ждёт
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Бывший капитан московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о матче между столичной командой и подмосковными «Химками» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра в Москве завершилась со счётом 3:0 в пользу ЦСКА.

«Играли две команды разного уровня. ЦСКА даже не включался полностью. Уровень сопротивления был такой себе. Видим, что сделали с «Химками» после увольнения Юрана — это ужасно.

Кроме вылета, «Химки» ничего не ждёт. Чтобы играть в РПЛ, нужен хороший подбор футболистов. Нужна инфраструктура. Конечно, Билялетдинов понимает ситуацию, но это работа в РПЛ. Это зарплата. Что может измениться, если не изменилось за 22 тура? Что может спасти команду? Отношение руководства. Но мы же не видим, что оно хочет что-то менять. Команда из Москвы, с хорошей историей. Будет жаль, если расформируют», – приводит слова Кузнецова Metaratings.

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