Тарасов: Миранчук и Жемалетдинов плохо вошли в игру с «Зенитом»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал поражение железнодорожников в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Клуб из Москвы уступил со счётом 1:2.

«Первый тайм «Локомотив» играл хорошо! Но замены не усилили, не сработали. Миранчук плохо вошёл в игру, Жемалетдинов тоже. Не хватило голов, чтобы выиграть. Но «Зенит», конечно, по игрокам сильнее и качественнее.

Дзюба неплохо цеплялся, скидывал. В общем, делал то, что должен, но играет команда, а не один Дзюба. Не знаю, как судить. Отвечу за себя: что бы ни происходило у меня, я всегда пожму руку старшему, даже если был конфликт. Пример с Кикнадзе после того, как на меня подали в суд, мы увиделись и пожали руки. У Дзюбы своё видение, я не могу залезть ему в голову.

«Зенит» — лидер. Думаю, так и останется», – приводит слова Тарасова «РБ Спорт».