Роббен: я хорошо играл с «Ман Сити»? Пусть Тухель позвонит мне, и я перейду в «Баварию»

Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен в шутку предложил главному тренеру мюнхенцев Томасу Тухелю пригласить его в команду перед матчами с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Противостояние «Манчестер Сити» и «Баварии» — это, определённо, топовая игра, которая могла бы быть финалом. Это будет очень интересно, я с нетерпением жду возможности посмотреть матчи.

Я хорошо играл в матчах с «Манчестер Сити»? Тогда «Баварии» следует снова подписать со мной контракт, Томас Тухель может позвонить мне в любое время (смеётся). Нет, шутки в сторону, это уже невозможно.

О «Манчестер Сити» у меня в основном остались хорошие воспоминания. Первое, что приходит на ум — выездная победа «Баварии» со счётом 3:1 в Лиге чемпионов в 2013 году. Мы провели абсолютно топовый матч. В целом в Англии хорошая атмосфера, матчи там всегда особенные», — приводит слова Роббена «твиттер» Bayern&Germany.

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