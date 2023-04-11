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«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком»

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком»
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Представители московского «Динамо» обратились в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить два эпизода матча 22-го тура чемпионата России со «Спартаком» (3:3).

На 88-й минуте встречи форвард красно-белых Александр Соболев вырвал ничью для своей команды, реализовав пенальти, назначенный за фол на Романе Зобнине.

«Динамо» обратилось в ЭСК по поводу назначения пенальти. Также «Динамо» попросило оценить эпизод на 77-й минуте матча на предмет необходимости вынесения второй жёлтой карточки Александру Соболеву за неспортивное поведение», — приводит слова представителя пресс-службы РФС «РИА Новости».

У красно-белых после матча 22-го тура в активе 42 очка и третья строчка в турнирной таблице. «Динамо» (36 очков) — шестое. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга, набрав 54 очка.

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