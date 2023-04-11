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Руслан Пименов: «Зенит» для всех команд РПЛ — недосягаемый коллектив

Руслан Пименов: «Зенит» для всех команд РПЛ — недосягаемый коллектив
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Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов оценил игру железнодорожников в матче 22-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Зенит» выглядит недосягаемой командой для всех команд РПЛ. «Локомотив» понравился тем, что не бросил играть и пытался добыть очко до последней минуты. Уровень мастерства у «Зенита» выше. А кто кому не пожал руку, это даже не стоит обсуждать», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Матч закончился волевой победой петербуржцев со счётом 2:1. Голами отметились Максим Глушенков, Вендел и Матео Кассьерра.

По итогам 22-го тура в активе у «Зенита» 54 очка и первая строчка в турнирной таблице. «Локомотив» располагается на 11-м месте, набрав 25 очков. Железнодорожники проиграли в чемпионате впервые после назначения на пост главного тренера Михаила Галактионова.

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