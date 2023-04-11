Кузнецов: мне нравится, что ЦСКА даёт шанс Торопу, с опытом он будет увереннее и надёжнее

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об игре голкипера армейской команды Владислава Торопа в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:0). Также Кузнецов положительно оценивает решение ЦСКА давать Торопу игровую практику.

«Мне нравится, что ему дают шанс играть. Да, первое время будут ошибки – это неизбежно, потому что он молодой и только входит в РПЛ. Ему доверяют, с опытом он будет увереннее и надёжнее, а партнёры по команде должны ему помочь.

Конечно, хочется, чтобы Игорь Акинфеев ещё играл, потому что это наш лучший вратарь за последние два десятилетия. Человеку, который сидит под ним, психологически тяжело. Сейчас Тороп получает практику, и, надеюсь, из него вырастет надёжный вратарь», – приводит слова Кузнецова Metaratings.