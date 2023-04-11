Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арьен Роббен назвал Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в своей карьере

Арьен Роббен назвал Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в своей карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен признался, что считает главного тренера английского «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу лучшим наставником в своей карьере с футбольной точки зрения. Нидерландец заявил, что почерк испанского специалиста заметен в любой его команде.

«Гвардиола очень хорошо умеет настраивать свою команду. Я очень уважаю его работу. Независимо от того, где он работает, вы можете узнать его почерк. Три года, проведённые под его руководством, были для меня особенными. У меня было много замечательных тренеров, но с футбольной точки зрения он был лучшим», — приводит слова Роббена «твиттер» Bayern&Germany.

Гвардиола во главе «Баварии» выиграл семь трофеев, трижды став чемпионом Германии.

Материалы по теме
Роббен: я хорошо играл с «Ман Сити»? Пусть Тухель позвонит мне, и я перейду в «Баварию»

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023