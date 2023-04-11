Арьен Роббен назвал Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в своей карьере

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен признался, что считает главного тренера английского «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу лучшим наставником в своей карьере с футбольной точки зрения. Нидерландец заявил, что почерк испанского специалиста заметен в любой его команде.
«Гвардиола очень хорошо умеет настраивать свою команду. Я очень уважаю его работу. Независимо от того, где он работает, вы можете узнать его почерк. Три года, проведённые под его руководством, были для меня особенными. У меня было много замечательных тренеров, но с футбольной точки зрения он был лучшим», — приводит слова Роббена «твиттер» Bayern&Germany.
Гвардиола во главе «Баварии» выиграл семь трофеев, трижды став чемпионом Германии.
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии
- 11 апреля 2023
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