«Манчестер Сити» — «Бавария»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 11 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого четвертьфинального матча «Манчестер Сити» — «Бавария». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, на стадии 1/8 финала «Бавария» прошла «Пари Сен-Жермен», обыграв французов со счётом 3:1 по сумме двух матчей. «Манчестер Сити» разгромил немецкий «РБ Лейпциг» с общим счётом 8:1.
Между собой «Бавария» и «Манчестер Сити» в последний раз встречались летом 2022 года — товарищеский матч завершился со счётом 1:0 в пользу британского коллектива.
Комментарии
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