Гвардиола: может быть, «Бавария» Тухеля попробует что-то новое

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил, что «Бавария» в предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет несколько иначе, чем в последних играх.
«Мы хотим попытаться выиграть турнир. Для нас большая честь быть здесь и играть против такого клуба, как «Бавария». Мы не можем принимать вещи как должное. Делаем всё возможное и стараемся быть совершенными, чтобы добиться результата.
Мы видели три или четыре матча, которые «Бавария» провела под руководством Томаса Тухеля. Может быть, они попробуют что-то новое. У них есть качество во всех линиях. Будет сложно», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.
Матч «Манчестер Сити» и «Баварии» состоится во вторник, 11 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало матча — в 22:00 мск.
- 11 апреля 2023
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