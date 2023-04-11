Гвардиола: может быть, «Бавария» Тухеля попробует что-то новое

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил, что «Бавария» в предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет несколько иначе, чем в последних играх.

«Мы хотим попытаться выиграть турнир. Для нас большая честь быть здесь и играть против такого клуба, как «Бавария». Мы не можем принимать вещи как должное. Делаем всё возможное и стараемся быть совершенными, чтобы добиться результата.

Мы видели три или четыре матча, которые «Бавария» провела под руководством Томаса Тухеля. Может быть, они попробуют что-то новое. У них есть качество во всех линиях. Будет сложно», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» и «Баварии» состоится во вторник, 11 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало матча — в 22:00 мск.