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«Зенит» рассматривает вариант с выкупом Сильянова

«Зенит» рассматривает вариант с выкупом Сильянова
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«Зенит» летом рассмотрит вариант с подписанием крайнего защитника «Локомотива» Александра Сильянова, выступающего на правах аренды в «Ростове». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В «Локомотив» Сильянов перешёл из молодёжной команды ЦСКА в августе 2019 года.

В текущем сезоне на счету 22-летнего защитника 29 матча в футболке «Ростова» во всех турнирах. Сильянов отметился двумя голами и одной результативной передачей. В прошлом сезоне в команде Валерия Карпина молодой защитник провёл 13 матчей.

Интернет-портал Transfermrkt оценивает Сильянова в € 3,5 млн. Контракт игрока с «Локомотивом» действует до конца июня 2026 года.

За главную сборную России Сильянов дебютировал в мартовских матчах с Ираном и Ираком.

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