Фанаты назвали Холанда «девятилетней девочкой», увидев новую причёску норвежца

Фанаты «Манчестер Сити» в соцсетях назвали нападающего клуба Эрлинга Холанда «девятилетней девочкой» и сравнили его внешность со шведской активисткой Гретой Тунберг, увидев новую причёску норвежского футболиста, сообщает The Sun.
Звезда «Манчестер Сити» был в хорошем настроении во время тренировки перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией». Однако некоторые фанаты «горожан» воспользовались социальными сетями, чтобы подшутить над нападающим.
Увидев новую причёску Холанда на фото, один из фанатов в комментариях отреагировал снимком активистки движения за изменение климата Греты Тунберг с похожими косичками.
В то время как другой пошутил: «Братан, ты похож на девятилетнюю девчонку».
Ещё один болельщик «Сити» написал: «Грета стала очень высокой, не так ли?»
Норвежский форвард носил косички на тренировке ещё в декабре. И, вспомнив его предыдущее увлечение подобной стрижкой, взволнованный фанат написал: «Викинг вернулся».
Холанд недавно восстановился после травмы и в субботнем матче чемпионата Англии дважды забил «Саутгемптону» (4:1). Ранее он пропустил матч с «Ливерпулем», в котором его команда дома обыграла соперника со счётом 4:1.
- 11 апреля 2023
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