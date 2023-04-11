Марцел Личка назвал тренера из РПЛ, который смог его перехитрить

Чешский главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка назвал наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина единственным тренером в Российской Премьер-Лиге, который смог его перехитрить. Личка рассказал, какой неожиданный ход преподнёс Осинькин в матче «Оренбурга» с «Крыльями».
«Есть ли в РПЛ тренер, который смог меня перехитрить? Однозначно Игорь Осинькин. Речь о нашем последнем матче с «Крыльями Советов». Я ожидал, что они будут играть 4-4-2 с Сычевым впереди. Но они вышли 3-4-3. Рахманович постоянно прессинговал Веру. Бейл играл против Мансильи. У Горшкова была задача постоянно выходить на Эктова. Я реально не ожидал, что они сыграют против нас 3-4-1-2. Вообще, главное — уметь реагировать на подобные моменты», — приводит слова Марцела Лички Sport24.
- 11 апреля 2023
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