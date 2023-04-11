Агент нападающего «Динамо» Тюкавина прокомментировал информацию об интересе «Зенита»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Зенита».

«У нас действующий контракт с «Динамо». Его всё устраивает. Константин сейчас выходит во всех играх, практически всё игровое время. У нас нет проблем. А так — мало ли кто что хочет. Обещать — не значит жениться. Мы тоже, допустим, хотим, чтобы в ЦСКА Роналду играл. К сожалению, пока не едет и денег у ЦСКА нет.

Константин не просил меня найти команду. Если будет очень серьёзное предложение в Европе… Сейчас с политической ситуацией нереально куда-то уехать. А уехать в какой-то второстепенный клуб — мы тоже себя уважаем. Константин — игрок национальной команды, воспитанник «Динамо». Константин никуда не переходит. У него действующий контракт с «Динамо». Ему только 20 лет! Куда бежать? Все деньги не заработаешь.

Понимаю, что в «Зените», может, условия лучше, но такое впечатление, что мы цену набиваем. Это не так. Он любимец болельщиков «Динамо», дорожит этим. Сейчас задача — как можно больше забить в сезоне и в сборной быть не статистом, а основным игроком», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне РПЛ на счету Тюкавина восемь мячей в 20 играх за «Динамо».