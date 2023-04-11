Защитник «Реала» Рюдигер — о расистах: мне жаль их детей

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о теме расизма, заявив, что в футболе нужно уделять больше внимания тем болельщикам, которые поддерживают, а не оскорбляют игроков.
«Послушайте, это тема, о которой продолжают говорить и говорить… Я буду честен. Когда я был молод, всегда старался уделять этому много внимания. Даже слишком. Но теперь я стараюсь сосредоточиться на хороших людях. Когда мы говорим о расистах, мы говорим о меньшинстве. Считаю, что нам нужно больше говорить о людях, которые приходят на стадион и поддерживают команду. Что же касается тех, кто оскорбляет игроков, мне жаль их детей, потому что они явно показывают, что они не воспитаны», — приводит слова Рюдигера El Mundo.
«Реал» проиграл «Вильярреалу» в матче Ла Лиги
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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