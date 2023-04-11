В «Оренбурге» намерены сохранить хавбека Веру, несмотря на интерес «Зенита»

Представители «Оренбурга» заявили, что намерены сохранить хавбека Лукаса Веру, несмотря на интерес со стороны питерского «Зенита».

«Кого лучше покупать «Зениту», лучше спросить у них. К нам точно никто по Вере не обращался. Другие клубы заинтересованы в игроке. Конечно, мы заинтересованы в сохранении игрока, но мы и Сычевого не хотели отдавать, но ему предложили в четыре раза больше зарплату. Какие у нас аргументы остаются? Желание сохранить костяк команды, конечно, есть! Усилиться и побороться за что-то хорошее», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне на счету 25-летнего Веры 23 игры в составе оренбуржцев во всех турнирах. Аргентинский футболист отметился одним забитым голом и четырьмя результативными передачами.