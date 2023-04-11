Хлестов: если бы Даса убрал руки до начала падения Зобнина, то пенальти бы не было

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Хлестов прокомментировал момент с назначением пенальти в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встречались с «Динамо». Напомним, в одном из эпизодов Роман Зобнин упал на газон после контакта с Эли Дасой, в результате чего был назначен пенальти. Матч завершился со счётом 3:3.

«Если бы судья не обратился к системе VAR, то, думаю, что пенальти бы не назначили. Да и если бы Даса убрал руки до начала падения Зобнина, то одиннадцатиметровый судья тоже не поставил бы», — приводит слова Хлестова «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. «Динамо», в свою очередь, находится на шестом месте, записав в свой актив 36 очков.